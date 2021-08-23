Rock grubu The Everly Brothers'ın Don Everly'si yaşamını yitirdi
The Everly Brothers'ı kuran şarkıcı ve gitarist Don Everly, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm nedeni açıklanmadı.
Ünlü rock grubu The Everly Brothers’ın kurucularından Don Everly, cumartesi günü Nashville’deki evinde öldü. Everly ailesinin sözcüsü 84 yaşındaki sanatçının ölümünü doğrularken, ölüm nedenini açıklamadı.
Aileden yapılan açıklamada, "Don kalbi ne derse hep onu dinleyerek yaşadı. O hayallerini yaşayabilmekten, ruh eşi Adela ile evli olmaktan ve bir Everly Brother olmaktan ne kadar mutlu olduğunu hep dile getirirdi" denildi.
Don ve kardeşi Phil Everly, kurdukları rock grubu The Everly Brothers ile 50 ve 60’larda “Bye Bye Love”, “ Cathy's Clown”, “('Til) I Kissed You” ve “All I Have To Do Is Dream” gibi hit parçalara imza attı.
Rolling Stone, 1973 yılında dağılan The Everly Brothers’ı rock tarihinin en önemli ikili grubu olarak tanımlamıştı. Grup ayrıca, 1997’de düzenlenen Grammy Ödül Töreni'nde "Hayat Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.
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