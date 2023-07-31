Ünlü sanatçı Gökhan Sezen kısmi felç geçirdi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Gökhan Sezen'in pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği aktarıldı. Sezen, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaparak, "Tedavi altında tutulmaktayım görme yetimdeki problem devam etmektedir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 13:05
Ünlü sanatçı Gökhan Sezen kısmi felç geçirdi
Abone Ol google-news

Ünlü şarkıcı Gökhan Sezen'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Bodrum'da hastaneye kaldırılan sanatçının görme merkezine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği açıklandı.

Sezen'in kişisel sosyal medya hesabından bugün resmi bir açıklama yapıldı.

"KISMİ FELÇ GEÇİRDİM"

Sosyal medyada yapılan açıklamada, "29 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:30 sularında beyindeki görme merkezine pıhtı atması neticesinde kısmi bir felç geçirmiş bulunmaktayım. Halen Bodrum Amerikan Hastanesi'nde tedavi altında tutulmaktayım görme yetimdeki problem devam etmektedir. Doktorum, Doçent Doktor Melek Kandemir Yılmaz'ın ve tüm ekibinin tedavisi ile umarım en kısa sürede eski sağlığıma kavuşacağım" ifadeleri kullanıldı.

 


Gökhan Sezen felç

İlgili Haberler

Şiddetli fırtına ilçede hayatı felç etti: Camlar kırıldı, çatılar uçtu

Şiddetli fırtına ilçede hayatı felç etti: Camlar kırıldı, çatılar uçtu
Felç tedavisinde umut veren yeni çalışma

Felç tedavisinde umut veren yeni çalışma
TEM’de 13 araçlık zincirleme kaza... Trafik felç oldu: 5 yaralı

TEM’de 13 araçlık zincirleme kaza... Trafik felç oldu: 5 yaralı

En Çok Okunan Haberler