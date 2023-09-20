Ünlü sanatçı Nazan Öncel kazayı ucuz atlattı: O adımı atmasaydım belki de...
Evinin bahçesinde dolaşan ünlü sanatçı Nazan Öncel'in omzuna saksı düştü. Kıl payı atlattığı kazayı sosyal medya hesabından anlatan Öncel, "Hayat bir pamuk ipliğine bağlı… İyi ki de varsın diyenleriniz çok olsun" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı Nazan Öncel, büyük bir facia atlattı. Evinin bahçesine çıkan ünlü sanatçının omzuna orta kattan bir saksı düştü.
Büyük bir kazadan kıl payı kurtulan Öncel, saksının başını sıyırıp omzuna çarparak parçalandığını söyledi.
Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, "Biraz hava alayım diyerek bahçeye çıkayım dedim, çıkar çıkmaz benim orta katın balkonundaki koca saksı başımı sıyırıp omzuma çarparak yere düştü. Görünmez kaza işte. O adımı atmasaydım belki de “Nazan Öncel başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu” diye yazılıp çizilecekti. Hayat bir pamuk ipliğine bağlı… İyi ki de varsın diyenleriniz çok olsun; güzel bakın kendinize" ifadelerini kullandı.
Biraz hava alayım diyerek bahçeye çıkayım dedim, çıkar çıkmaz benim orta katın balkonundaki koca saksı başımı sıyırıp omzuma çarparak yere düştü. Görünmez kaza işte. O adımı atmasaydım belki de “Nazan Öncel başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu” diye yazılıp çizilecekti. Hayat… pic.twitter.com/ZmVlHrK3c1— Nazan Öncel (@nazan_oncel) September 19, 2023
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