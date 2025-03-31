Ünlü sanatçı Volkan Konak sahnede fenalaştı: Hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC’de verdiği konser sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC’de verdiği konser sırasında fenalaştı. Konak’a sahnede kalp masajı yapıldı.
Volkan Konak, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konak’ın son durumuyla ilgili henüz hastaneden bir açıklama yapılmadığı bildirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. KKTC Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:
“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu da 'boykot' soruşturması!
- Avukatından 'Erdoğan' savunması: Serbest kaldı!
- 'Yargı sürecinde ortaya çıkacak yeni gelişmeler...'
- MHP İmamoğlu'yla 'sınıf'ı hatırladı
- Dev mitingin ardından 2 gözaltı!
- Özel'den tutuklu gençler için sert sözler
- Fenomen Gökhan Ünver'den 'bayram' paylaşımı
- Valilik'ten 'geçmiş dönem' soruşturmasına ret!
- Dünyaya damga vuran boykot kampanyaları!
- İBB'den yeni açıklama geldi!