Ünlü sanatçı Volkan Konak sahnede fenalaştı: Hayatını kaybetti

Yayınlanma: 31.03.2025 - 00:26

Güncelleme: 31.03.2025 - 01:29

Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC’de verdiği konser sırasında fenalaştı. Konak’a sahnede kalp masajı yapıldı.

Volkan Konak, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konak’ın son durumuyla ilgili henüz hastaneden bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. KKTC Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”