Ünlü şarkıcı Atiye'den kötü haber
Grammy Ödül Törenine katılan ilk Türk şarkıcı ve Avrupa'nın en iyi Türk sanatçısı seçilen şarkıcı Atiye'den kötü haber geldi. Ya Habibi, Salla, Kal gibi şarkılar ve son olarak üç yıl aranın ardından çıkardığı Ses Seda Yok adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Atiye, koronavirüse yakalandı.
Üç yıllık uzun bir aranın ardından sonra ‘Ses Seda Yok’ adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Atiye, koronavirüse yakalandı.
Hastalığı evinde atlatan Atiye'nin sağlık durumu iyi. Habertürk'ün aktardığı habere göre; ünlü şarkıcının karantinası önümüzdeki hafta bitecek.
KIZ ANNESİ OLMUŞTU
Atiye, 2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile Almanya'da evlenmişti. Ünlü şarkıcı, 2019'da kızı Ferah Feza'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
"KIZIMLA YENİDEN DOĞDUM"
Ünlü şarkıcı, "Kızım doğunca sanki ben de yeniden doğdum, büyüdüm. İnsan olarak geliştim. Annelik boyut artırıyor sanki. Eminim ki farkında olmadan müziğimi de çok etkiliyor. Çünkü hayatta her şey zincirleme gibi birbiriyle bağlantılıdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"O BENİM HER ŞEYİM"
Kızını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih eden Atiye, "Anne olmak muhteşem bir duygu. O benim her şeyim. En değerliği varlığım... Tabii aralarda beni delirtiyor. Çok yaramaz" demişti.
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