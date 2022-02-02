Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, cinayet anının yayınlanmasına isyan etti
Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun silahla vurularak öldürülmesinin yankıları sürüyor. Son olarak Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eşinin ölüm anına ilişkin yeni görüntülerin yayınlanmasına tepki gösterdi. Ünlü sunucu, "Biz nasıl bu görüntülerle yaşayacağız? Neden acımıza acı katıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki günlerde Bakırköy'deki bir balıkçıda alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen olay sonucu öldürüldü.
Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'de defnedilirken, bugün olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
YENİ GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASINA İSYAN ETTİ
Ece Erken, olayın yeni görüntülerinin çeşitli basın yayın mecralarında kullanılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erken, "Cinayetin yeni görüntüleri, net görüntülerini vermek nedir? Niye? Nasıl yayınlayabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını, beni, sevenlerini neden düşünmüyorsunuz?" dedi.
"BU GÖRÜNTÜLERLE NASIL YAŞAYACAĞIZ?"
Ünlü sunucu, paylaşımının devamında ise şunları söyledi:
"Biz nasıl bu görüntülerle yaşayacağız? Neden acımıza acı katıyorsunuz? Görüntü yerine haberlerde neden kaçak olan katillere Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'a yer vermiyorsunuz?"
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