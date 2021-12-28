Ünlü şarkıcı Drake sokaktaki insanlara para dağıttı
Ünlü rapçi Drake, geçtiğimiz cumartesi günü Toronto'da arabasıyla gezerken sokaktaki insanları adeta para yağmuruna tuttu. Karşısına çıkan insanlara tomarla para dağıtan 35 yaşındaki Kanadalı şarkıcının görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.
Habertürk’ün aktardığına göre, yayınlanan videoda bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca!" derken, başka bir kişinin "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandığı duyuluyor. Drake de onlara "Zaten biliyorsunuz!" yanıtını veriyor. Ünlü rapçinin ne kadar para dağıttığı bilinmiyor.
EĞLENMEYE GİTTİ İDDİASI
Öte yandan geçtiğimiz kasım ayında ABD'nin Houston kentinde gerçekleştirilen ve 9 kişinin izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği Astroworld Festivali'nde sahne alan Drake'in, yaşanan trajedinin ardından eğlenceye gittiği iddia edilmişti.
Independent'in haberine göre Drake, Houston'daki bir striptiz kulübünde yaklaşık 1 milyon dolar harcadı.
Rapçinin arkadaşı olduğu belirtilen DJ Akademiks'in sosyal medya hesabında, 9 Kasım'da paylaştığı videoda birçok kadının nakit paraları topladığı görülmüştü.
O anları çeken kişi, parayı sayan kadınlardan Drake'e teşekkür etmelerini istediğinde hepsi bir ağızdan "Teşekkürler Drake" diyerek karşılık verdiği duyulmuştu.
5 Kasım'da düzenlenen festivalde yaşananların ardından rapçi, sosyal medyadan "Son birkaç günümü bu yıkıcı trajediyi kabullenmeye çalışarak geçirdim" mesajını paylaşmıştı.
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