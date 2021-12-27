Rap sanatçısı Ezhel'den bir dinlenme rekoru daha

Ünlü rapçi Ezhel'in 'AYA' adlı şarkısı Spotify'da 100 milyon dinlenmeyi geçti. Sanatçı bir ilke imza atmış oldu. Ezhel, Spotify’ın 2021 yılında açıklanan dinlenme rakamlarına göre de, üst üste 4. kez Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı ünvanını elde etmişti.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2021 Pazartesi, 12:23
Rap sanatçısı Ezhel'den bir dinlenme rekoru daha
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Rap müzik sanatçısı Ezhel’in Murda ile birlikte 2020’de yayınladığı ‘AYA’ adlı şarkı, Spotiy’da 100 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaştı. 

Ezhel'in Hollanda’da yaşayan Murda ile yayınladığı ‘Made in Turkey’ albümünde yer alan şarkı, şimdiye dek 100 milyon 33 bin kez dinlenerek Türkiye’den bir sanatçının Spotify’da 100 milyonu geçen ilk şarkısı oldu.

ÜST ÜSTE 4. KEZ

Bir süredir çalışmalarını Avrupa’da yürüten Ezhel, Spotify’ın bu yıl açıklanan dinlenme rakamlarına göre üst üste dördüncü kez Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı olmuştu.


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