Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen imaj değiştirdi

Yıllardır sakalını uzun kullanan Gökhan Türkmen, imaj değişikliğine gitti. Şarkıcı, bu kez saçlarını uzatıp sakalını kestirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 12:58
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen imaj değiştirdi
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Gökhan Türkmen, imaj değişikliğine giderek uzun yıllar uzun kullandığı sakalını kestirip, saçlarını uzattı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çeşme'deki bir mekânda sahne alan Gökhan Türkmen, sahneye yeni tarzıyla çıktı.
Uzun sakalını kestirip imaj tazeleyen 40 yaşındaki şarkıcı, yeni stiliyle dikkat çekti.


Sahne kombinini güneş gözlüğüyle tamamlayan Gökhan Türkmen'e ayrıca aynı şekilde orkestra arkadaşları da eşlik etti.


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