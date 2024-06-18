Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen imaj değiştirdi
Yıllardır sakalını uzun kullanan Gökhan Türkmen, imaj değişikliğine gitti. Şarkıcı, bu kez saçlarını uzatıp sakalını kestirdi.
Gökhan Türkmen, imaj değişikliğine giderek uzun yıllar uzun kullandığı sakalını kestirip, saçlarını uzattı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çeşme'deki bir mekânda sahne alan Gökhan Türkmen, sahneye yeni tarzıyla çıktı.
Uzun sakalını kestirip imaj tazeleyen 40 yaşındaki şarkıcı, yeni stiliyle dikkat çekti.
Sahne kombinini güneş gözlüğüyle tamamlayan Gökhan Türkmen'e ayrıca aynı şekilde orkestra arkadaşları da eşlik etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Beş kulüpten TFF'ye ret!
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakkında karar!
- 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor...'
- Yeni programı ilk bölümde ne kadar izlendi?
- Gülbin Tosun'dan, YRP'nin esprisine tepki
- Hangi yolcular uçağa binemeyecek?
- Fitch, Türkiye için enflasyon beklentisini açıkladı
- Bayram sonrası kritik bir döneme giriliyor
- 'Müslüman değilseniz bunu açıklayın'