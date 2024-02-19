Şarkıcı Gökhan Türkmen'den oje açıklaması: 'Kendime yakıştırıyorum'

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda tırnaklarındaki ojeyle dikkat çeken Gökhan Türkmen, kendisini eleştirilere cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:00
Şarkıcı Gökhan Türkmen'den oje açıklaması: 'Kendime yakıştırıyorum'
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Şarkıcı Gökhan Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tırnaklarındaki ojeyle dikkat çekmişti.

Önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan Türkmen, samimi açıklamalarda bulundu.

Oje sürmesi çok eleştirilen ve günlerce konuşulan ünlü şarkıcı, ojeleri hakkında konuştu.

Eleştirileri umursamadığını söyleyen Türkmen, "İnsanlara erkeğin oje sürmesi tuhaf gelebilir ama ben kendime yakıştırıyorum." diye konuştu.

İmaj değiştiren Türkmen'in değişik tarzda kestirdiği sakalları da dikkatlerden kaçmadı. Sakalları hakkında da konuşan ünlü isim, "Sakallarımı 40 yaşından sonra kesme planım vardı, gerçekleştirdim" dedi.



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