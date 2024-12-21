Ünlü şarkıcı Mustafa Keser'den kötü haber! Kanser olduğunu açıkladı
Şarkıcı ve bestekar Mustafa Keser, katıldığı ödül töreninde, eşi Nilüfer Keser'den sonra kendisinin de kansere yakalandığını duyurdu.
Öksürük problemi nedeniyle yaklaşık bir ay önce hastaneye başvuran Mustafa Keser’e yapılan detaylı tetkikler sonucu kanser teşhisi konuldu.
"HASTALIĞI HİÇ ÖNEMSEMİYORUM"
79 yaşındaki sanatçı, katıldığı ödül töreninde, kanser olduğunu açıkladı. Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" dedi.
Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser de kanser tedavisi görüyor.
AMELİYAT OLACAK
Magazin Burada’nın haberine göre, Mutafa Keser, pazartesi günü yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından 2025 yılının ilk günlerinde operasyon geçirecek.
Etiketler: #Mustafa Keser #kanser tedavisi #kanser
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