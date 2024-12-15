Kanser hastalarının enfeksiyon kapma riskini azaltıyor! Kahramanmaraş'ın dağlarından toplanıyor: Kilosu150 TL

Yayınlanma: 15.12.2024 - 13:32

Güncelleme: 15.12.2024 - 13:32

Dağlardan toplanılan istiridye mantarlarına her geçen gün rağbetin arttığını söyleyen Mehmet Poyraz, "Kanser hastalarının enfeksiyon kapma riskini azalttığı bilinen mantara ilgi ve alaka yoğun" dedi.

Poyraz, "Belirli bölgelerde belirli zamanlarda mantar toplamaya çıkıyorum. Rağbet de şu an çok fazla. Kilosunu 150 TL'den satışa sunuyoruz. Bu iş geçim kaynağım oldu. Kapalıçarşı'da beni tanırlar ve burada belirli müşterilerim var. Yemek yapmak için ya da sobanın üzerinde pişirmek için gelip buradan mantar alırlar. Hem sağlığa faydalı olduğu için hem de lezzetini çok beğendikleri için insanların mantara karşı ilgi ve alakaları yoğun" ifadesini kullandı.