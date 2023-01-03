Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan 'Ekşi Sözlük' ihbarı: 'Psikolojim bozuldu...'
Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında yazılan hakaret içeriklerine ilişkin çok sayıda kullanıcı savcılığa ihbar etti. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçen günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla kez hazırladığı dilekçe ile suç duyurusunda bulundu.
Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Akçıl, Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıların yazdığı paylaşımlarda hakaretlere maruz kaldığını ifade ederek psikolojisinin bozulduğunu aktardı.
Şikayet dilekçesinde kendisi hakkında yapılan yorumlarda, kullanıcıların acımasız hakaretleri nedeniyle manevi anlamda zarara uğradığını iddia eden Akçıl'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
- Sinan Akçıl, Hadise'den yüzüğü geri istediği iddia edilen Mehmet Dinçerler'e sahip çıktı: 'Her duyduğunuza inanmayın'
- Ali Babacan'a Ekşi Sözlük'te 'pişmanlık' sorusu: 'Keşke 2017'de...'
- Ekşi Sözlük'te akıl almaz cinsel istismar 'itirafı'na ilişkin açıklama: Kullanıcıların tepkisi gecikmedi
-
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu!
- Kulislerde konuşulan 2 önemli iddia
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Arnavutluk'ta Sylvinho dönemi
- Mutfak tüpüne dev zam!
- Demirtaş'ın formülü: Muhalefete kesinlikle kazandıracak
- ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Bahçeli adını bile anmadı
- AKP'den ilk Sinan Ateş açıklaması
- Altılı masanın adayı ne zaman açıklanacak?