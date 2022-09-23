Ekşi Sözlük'te akıl almaz cinsel istismar 'itirafı'na ilişkin açıklama: Kullanıcıların tepkisi gecikmedi
Ekşi Sözlük'te bir kullanıcının yaptığı çocuk istismarı 'itirafı', kamuoyunda infial yarattı. Farkına Var Derneği'nin konuya ilişkin yaptığı suç duyurusundan sonra sözlük yönetiminin sitede yaptığı açıklamaya ise kullanıcılardan tepki gecikmedi.
Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı tarafından yazılan çocuk istismarı 'itirafı', kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı. Cumhuriyet'in ulaştığı Ekşi Sözlük yönetimi, çocuk istismarı iddiası ve söz konusu kullanıcı ile ilgili 'içerik ve hesap silinmiştir' yanıtını vermekle yetindi.
Farkına Var Derneği, yönetimin ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve şüphelinin ifadesinin alınması için suç duyurusunda bulundu.
Ekşi Sözlük yönetimi, sitede konuya ilişkin bir açıklama paylaştı.
Açıklama şu şekilde:
KULLANICILARDAN TEPKİ
Ekşi Sözlük'ün gazetemize verdiği yanıtta, kullanıcının bilgilerinin yetkili makamlara iletildiği ise hiçbir şekilde yazmamaktaydı. Sözlük'ün açtığı başlık altında toplanan kullanıcılar ise, yapılan ihmale ve hızlı bir şekilde konu ile ilgili açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları:
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