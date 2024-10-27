Ünlü şarkıcının acı günü: Gülşen'in babası Arslan Bayraktar hayatını kaybetti!
Şarkıcı Gülşen'in babası Arslan Bayraktar, torunlarını görmek için gittiği Gaziantep'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar'ın, torunlarını görmek için gittiği Gaziantep'te aniden fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi.
Dün akşam Gürcistan'ın Batum kentinde konser veren Gülşen, acı haberi alır almaz Türkiye'ye geri döndü.
Pop Bizde'nin (Kaan Ölker) haberine göre, Arslan Bayraktar’ın cenazesi 28 Ekim 2024 tarihinde memleketi Ordu'nun Yemişli Mahallesi'nde defnedilecek.
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