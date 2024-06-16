Ünlü şef Gordon Ramsay ölümden döndü

Yayınlanma: 16.06.2024 - 19:22

Güncelleme: 16.06.2024 - 19:22

Ünlü şef Gordon Ramsay, korkunç bir bisiklet kazasında ölüme çok yaklaştığını açıkladı.

57 yaşındaki ünlü şef, sosyal medya hesabında Amerika'dayken meydana gelen kaza hakkında konuştu.

“BURADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM”

17 milyon takipçisi olan şef, kazayı anlatırken kask takmanın önemini vurguladı ve "Kaza beni gerçekten sarstı. Dürüst olmak gerekirse, burada olduğum için şanslıyım" diye ekledi.

Ramsay, yayınladığı videoda vücudunun bir tarafının morluklarla kaplı olduğunu gösterdi.

Şef sözlerine "İyiyim ve herhangi bir kemiğim kırılmadı ya da ciddi bir yaralanma yaşamadım ama biraz morarmış durumdayım" ifadelerini kullandı.