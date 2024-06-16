Ünlü şef Gordon Ramsay ölümden döndü
Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay sosyal medya hesabında bisiklet kazası geçirdiğini ve ölümden döndüğünü açıkladı.
Ünlü şef Gordon Ramsay, korkunç bir bisiklet kazasında ölüme
çok yaklaştığını açıkladı.
57 yaşındaki ünlü şef, sosyal medya hesabında Amerika'dayken
meydana gelen kaza hakkında konuştu.
“BURADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM”
17 milyon takipçisi olan şef, kazayı anlatırken kask
takmanın önemini vurguladı ve "Kaza beni gerçekten sarstı. Dürüst olmak
gerekirse, burada olduğum için şanslıyım" diye ekledi.
Ramsay, yayınladığı videoda vücudunun bir tarafının morluklarla
kaplı olduğunu gösterdi.
Şef sözlerine "İyiyim ve herhangi bir kemiğim kırılmadı ya da ciddi bir yaralanma yaşamadım ama biraz morarmış durumdayım" ifadelerini kullandı.
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