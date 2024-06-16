Ünlü şef Gordon Ramsay ölümden döndü

Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay sosyal medya hesabında bisiklet kazası geçirdiğini ve ölümden döndüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 19:22
Ünlü şef Gordon Ramsay ölümden döndü
Abone Ol google-news

Ünlü şef Gordon Ramsay, korkunç bir bisiklet kazasında ölüme çok yaklaştığını açıkladı.

57 yaşındaki ünlü şef, sosyal medya hesabında Amerika'dayken meydana gelen kaza hakkında konuştu.

“BURADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM”

17 milyon takipçisi olan şef, kazayı anlatırken kask takmanın önemini vurguladı ve "Kaza beni gerçekten sarstı. Dürüst olmak gerekirse, burada olduğum için şanslıyım" diye ekledi.

Ramsay, yayınladığı videoda vücudunun bir tarafının morluklarla kaplı olduğunu gösterdi.

Şef sözlerine "İyiyim ve herhangi bir kemiğim kırılmadı ya da ciddi bir yaralanma yaşamadım ama biraz morarmış durumdayım" ifadelerini kullandı.


Gordon Ramsay haberleri

İlgili Haberler

Gordon Ramsay’in restoranında yılbaşı yemeği için şok fiyat

Gordon Ramsay’in restoranında yılbaşı yemeği için şok fiyat
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler