Gordon Ramsay’in restoranında yılbaşı yemeği için şok fiyat

12 Kasım 2022 Cumartesi, 15:59

Dünyanın en ünlü şeflerinden biri olan ve farklı ülkelerde restoranları bulunan Gordon Ramsay, bu kez Londra’daki restoranı için hazırladığı yılbaşı menüsü ile gündemde.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Chelsea’deki restoranı için yılbaşı menüsünü açıkladı. Buna göre, yılbaşı gecesinde Ramsey’in yemeklerini tatmak isteyenlerin 400 sterlini (yaklaşık 8 bin 800 TL) gözden çıkaracağı belirtildi. Menüye içki de dahil olduğunda ücretin 675 sterlin (14 bin 900 TL) olacağı açıklandı.

DÜNYANIN EN PAHALI ÜÇÜNCÜ LOKANTASI

Menü fiyatları nedeniyle İngiliz basınında ve sosyal medyada gündem oldu. Royal Hospital Road’daki Restaurant Gordon Ramsay dünyanın en pahalı üçüncü lokantası olarak da tanınıyor.

Ramsay’in yılbaşı menüsünde, patates, ıstakoz ve frenk soğanı ile servis edilen Orkney tarak, ördek çayı, rosto dana şekerleme gibi yemekler yer alıyor.