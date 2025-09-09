Ünlü sokak sanatçısı Banksy'den yeni eser: Protestocuya tokmakla vuran hakim

Sıklıkla politik eserler üreten Banksy, son işinde yerde yatan ve elinde üzerine kan damlaları sıçramış beyaz bir pankart tutan bir kişinin kafasına tokmakla vuran bir yargıcı resmetmişti.

Banksy, sosyal medya hesaplarından da paylaştığı resme dair bir açıklama yapmazken, duvar resminin haftasonu Londra'da Palestine Action (Filistin için Eylem) örgütünün yasaklanmasını protesto edenlere yönelik gözaltılara gönderme olduğu yorumları yapılıyor.

İngiltere'de "terör örgütü" olarak kabul edilen Palestine Action'a destek olmak üzere 6 Eylül cumartesi günü toplanan ve bazıları "Soykırıma karşı çıkıyorum, Palestine Action'ı destekliyorum" pankartı taşıyan yaklaşık 900 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda yaşlı ve engelli insan da bulunuyor.