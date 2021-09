Ünlü solist Mick Jagger'in dansı sosyal medyada gündem oldu

27 Eylül 2021 Pazartesi, 16:21

Rock grubu The Rolling Stones'un solisti Mick Jagger, 78 yaşında olmasına rağmen hâlâ enerji dolu olduğunu kanıtladı.

Rock yıldızının, Twitter hesabında paylaştığı ve dans adımlamalarını gösteren video sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. 25 Eylül cumartesi yayımlanan video 24 saatten kısa bir süre içinde iki milyondan fazla kez izlendi.

Kullanıcılardan biri, "78 yaşında ama hâlâ hareket ediyor" dedi. Bir başka kullanıcıysa, ABD Başkanı Joe Biden'la Jagger'ı kıyaslayarak, "Biden ve Jagger'ın aynı yaşta olduğunu düşünmek" diyerek ironik bir paylaşımda bulundu.

News Beezer'ın haberine göre The Rolling Stones eylülde yeni bir turneye başladı ve söz konusu video da turne için yapılan çalışmalara ait.

Jagger beğeni toplayan videosunu, "Yarın görüşürüz" ifadesiyle paylaştı.

Ultimate Classic Rock'ın bildirdiğine göreyse Jagger yakın zamanda No Filter isimli turnenin grubun son yolculuğu olup olmadığına yönelik soruları yanıtlamıştı. The Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts'ın 24 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin de muhtemelen bu düşüncede payı var. Söz konusu soruyu Mick Jagger, "Bilmiyorum, yani her şey olabilir" diye yanıtlamıştı.

Kendisine 31 yaşından beri aynı sorunun sorulduğunu belirten Jagger, grubun bir sonraki adımının No Filter turnesinin başarısına bağlı olduğunu söylemişti. Jagger şu ifadeleri dile getirmişti:

Bilirsin, seneye işler iyi giderse ve herkes turne konusunda kendisini iyi hissederse gösteriler yapacağımıza eminim.