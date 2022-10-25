Türk lirasını klozete atmıştı: Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun adli kontrolle serbest bırakıldı

25 Ekim 2022 Salı, 07:40

Sosyal medyada 'Mika Can Raun' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kurnaz'ın gözaltına alınma gerekçesinin kısa süre önce yayınladığı 100 Türk Lirası'nı klozete attığı görüntüler olduğu kaydedildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçlamasıyla gözaltına alınan Kurnaz, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik, Kurnaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mika Can Raun hakimlikteki ifadesinde, "Benim zaten kendimle bile dalga geçtiğim mizah şeklim vardır. Ben sorduğunuz 100 TL'lik banknotu klozete atmadım. Sifonu çektiğim yönünde bir algı oluşmuş ise de hemen arkasından çektiğim video ile böyle bir durum olmadığını söyledim. Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz. Zaten olmadığını da video çekerek anlattım. Bu olay tamamen yalan haber başlıklarıyla bu hale getirildi" ifadelerini kullandı.