Ünlü söz yazarı Suat Yığmatepe yaşamını yitirdi
Ünlü söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Erdek’ te ikamet eden ünlü söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ünlü şair ve söz yazarı Yığmatepe, ünlü sanatçılar Orhan Gencebay, Sibel Can, Hüseyin Altın ve birçok sanatçıya verdiği şarkı sözleriyle tanınıyordu.
Ünlü şair Suat Yığmatepe son olarak 1978 yılında yazmış olduğu ‘İstanbul Ağlıyordu’ şiirini bestelemek üzere bestekar sanatçı Mehmet Tunç’a verdi. Sanat camiasını yasa boğan ünlü şair ve söz yazarı Suat Yığmatepe, Erdek İlçe mezarlığında toprağa verildi.
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