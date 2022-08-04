Ünlü tatil bölgesinde çalışacak eleman arıyorlar: 655 bin TL’lik lüks villada kalacak

04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:00

Dünyanın gözde tatil bölgelerinden Maldivlerde bir otelin yayınladığı iş ilanı gündem oldu… Seyahat ve eğlence dergisi TimeOut’un İngilizce edisyonunda yer alan haberde, Soneva Fushi isimli bir otelin, “yalınayak kitap satışı” yapacak kişi aradığı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, göreve alınacak kişiye ayda 750 dolar (yaklaşık 14.500 TL) ödeneceği ve aynı zamanda geceliği 36.500 dolar (yaklaşık 655 bin TL) olan bir villada konaklayacağı kayıtlara geçti. Bu kişinin “yalınayak” kitap satışı yapmanın yanı sıra sosyal medya hesaplarını güncelleyeceği ve aylık blog yazısı ile bülten göndermesi gerektiği de duyuruldu.

Baa Atoll’daki iş ilanı sosyal medyada gündem oldu.

Ekim ayından başlamak üzere bir yıl boyunca çalışmaya hak kazanacak kişinin kusursuz derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilmesinin ise şart olduğu belirtildi. Adayların kitap satış ya da yayıncılık alanında deneyimli olmasının bir artı olduğu belirtilirken kişinin aynı zamanda yaratıcı yazarlık atölyeleri vermesi de isteniyor.

Baa Atoll’da bulunan Kundunadhoo’daki iş ilanına son başvurunun 13 Ağustos’ta yapılabileceği belirtilirken, iş başvurusunun İngilizce olarak yapılmasının ise bir zorunluluk olduğu kaydedildi.