Ünlü televizyon yıldızı 'yağ aldırma' operasyonunda hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:13

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:13

Erkek arkadaşı Joao Hadad ile 2022'de katıldığı reality şov 'Power Couple Brasil 6' ile tanınan Brezilyalı televizyon ünlüsü Luana Andrade, dizlerindeki yağları aldırmak için ameliyata girdi.

29 yaşındaki Andrade, operasyon sırasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Andrade, 7 Kasım'da Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yağ aldırma operasyonu (liposuction) sırasında masif pulmoner emboli geçirdi. Ameliyattan iki buçuk saat sonra Andrade'nin kalbinin durduğu ve sağlık personeli tarafından hayata döndürüldüğü belirtildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI ANCAK KURTARILAMADI

Habertürk'ün aktardığına göre, yapılan testler sonucunda kan pıhtılarının damarları ya da arterleri tıkaması anlamına gelen 'masif tromboz' geçirdiği anlaşılan Andrade, yoğun bakım ünitesine nakledildi. Ancak Andrade, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

HASTANE ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

Hastane Andrade'in ölüm nedenini 'masif pulmoner emboli' olarak duyurdu. Bunun yağ aldırma prosedürleriyle ilgili önde gelen bir ölüm nedeni olduğu da aktarıldı.