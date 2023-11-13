Ünlü televizyon yıldızı 'yağ aldırma' operasyonunda hayatını kaybetti
Brezilyalı televizyon ünlüsü Luana Andrade, yağ alma operasyonunda yaşamını yitirdi.
Erkek arkadaşı Joao Hadad ile 2022'de katıldığı reality şov 'Power Couple Brasil 6' ile tanınan Brezilyalı televizyon ünlüsü Luana Andrade, dizlerindeki yağları aldırmak için ameliyata girdi.
29 yaşındaki Andrade, operasyon sırasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Andrade, 7 Kasım'da Brezilya'nın
Sao Paulo kentinde yağ aldırma operasyonu (liposuction) sırasında masif
pulmoner emboli geçirdi. Ameliyattan iki buçuk saat sonra Andrade'nin kalbinin
durduğu ve sağlık personeli tarafından hayata döndürüldüğü belirtildi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI ANCAK KURTARILAMADI
Habertürk'ün aktardığına göre, yapılan testler sonucunda kan
pıhtılarının damarları ya da arterleri tıkaması anlamına gelen 'masif tromboz'
geçirdiği anlaşılan Andrade, yoğun bakım ünitesine nakledildi. Ancak Andrade,
kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
HASTANE ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI
Hastane Andrade'in ölüm nedenini 'masif pulmoner emboli'
olarak duyurdu. Bunun yağ aldırma prosedürleriyle ilgili önde gelen bir ölüm
nedeni olduğu da aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon değerindeki soru!
- Can Atalay’ı kurtaracak masal
- Yargı krizinde kim haklı?
- Beyoğlu'ndaki 'aile katliamının' nedeni belli oldu
- Real Madrid'de Arda Güler krizi!
- Liseli gençlerin skandalı
- Kalkış Kocaeli, varış Hayfa!
- İYİ Parti'den 'ittifak' çıkışı
- Coca-Cola’ya devlet desteği!
- Özgür Demirtaş uyardı: 'Beni seviyorsanız, uzak durun'