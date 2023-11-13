FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:22
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

19 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Tanık beyanı, ankesörlü telefon görüşmesi ve örgüt ile iltisaklı iş yerlerinde sigorta kaydı bulunan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'nce operasyon başlatıldı. 


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