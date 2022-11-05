Ünlü yönetmen Douglas McGrath yaşamını yitirdi
Oscar, Emmy ve Tony Ödülü'ne aday gösterilen yönetmen Douglas McGrath 64 yaşında yaşamını yitirdi.
Oscar, Emmy ve Tony Ödülü'ne aday gösterilen senarist, yönetmen ve oyuncu Douglas McGrath, perşembe günü Manhattan'daki ofisinde yaşamını yitirdi.
McGrath, geçen haftalarda kendisinin yazdığı otobiyografik gösteri Everything’s Fine gösterisinde rol almıştı.
64 yaşındaki ünlü yönetmenin ölüm haberini gösterinin yapımcıları Daryl Roth, Tom Werner ve John Lithgow duyurdu. New York Times'ın haberine göre, ölüm sebebinin kalp krizi olabileceği belirtildi.
McGrath kariyerine 1980’de Saturday Night Live ile başlamıştı. Bullets Over Broadway’in senaryosuyla 1995’te Oscar adaylığı almıştı.
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