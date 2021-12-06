Ünlü yönetmen Ridley Scott filmini yorumlayan gazeteciye küfür etti

06 Aralık 2021 Pazartesi, 15:00

Britanyalı ünlü yönetmen Ridley Scott, yakın zamanda vizyona giren filmi Son Düello (The Last Duel) hakkında yorum yapan gazeteciye çok sert yanıt verdi.

Independent'in haberine göre Son Düello'nun Robin Hood ya da Cennetin Krallığı (Kingdom of Heaven) gibi eski filmlerinden daha gerçekçi olduğunu söyleyen gazeteciye 84 yaşındaki yönetmenin tepkisi Twitter'da gündem oldu.

Scott,"Bayım kendinizi b...... Çok teşekkür ederim. Gidin kendinizi b....., bayım. Devam edin" dedi.

Yönetmen, acımasız eleştirilerde bulunduğu benzer bir başka röportajdaysa 100 milyon dolar (yaklaşık 1,3 milyar TL) bütçesi olan Son Düello'nun gişede ancak 10 milyon dolar (yaklaşık 137 milyon TL) gelir elde etmesi nedeniyle Y kuşağını suçlamıştı.

Marc Maron'ın sunduğu podcastte Scott şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sanırım asıl mesele bu kahrolası cep telefonlarıyla yetişmiş izleyiciler. Cep telefonunda söylemediğiniz sürece hiçbir şeyin öğretilmesini istemeyen Y kuşağı…"

GUCCİ FİLMİNE TEPKİLERE DE SERT ÇIKMIŞTI

Scott bu yıl vizyona giren bir diğer filmi Gucci Ailesi'ndeki (House of Gucci) oyuncu seçimleri nedeniyle ailenin yönelttiği eleştiriye de sert biçimde tepki vermişti. Modaya yön veren ailenin üyeleri filmde Al Pacino'nun rol almasından rahatsızlık duyduklarını dile getirmişti.

Scott ise şu şekilde cevap vermişti:

"Başta aileden bize yazanlar Al Pacino'nun fiziksel olarak Aldo Gucci'yi hiçbir şekilde temsil etmediğini söyleyerek ürkütücü bir şekilde hakaret ediyorlardı. Yine de açıkçası Al Pacino'dan daha iyi nasıl temsil edilebilirler? Pardon! Muhtemelen bunlar dünyanın en iyi oyuncuları, çok lanet bir şansınız olmalı."

Son Düello, 15 Ekim'de vizyona girdi. Gucci Ailesi ise 26 Kasım'da izleyicilerle buluştu.