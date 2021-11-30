Cem Mansur görevden alınmıştı: CRR’nin yeni genel sanat yönetmeni Murat Cem Orhan oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davetiyle iki yıldan beri Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni olarak çalışan orkestra şefi Cem Mansur görevden alınmıştı. Salonun genel sanat yönetmenliği görevine son olarak genç şef ve besteci Murat Cem Orhan getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nun (CRR) genel sanat yönetmenliğine genç şef ve besteci Murat Cem
Orhan’ı atadı.
2 yıldır bu görevi yürüten ünlü orkestra şefi Cem Mansur’un
yerine atanan Orhan, Ocak 2022’de göreve başlayacak.
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davetiyle iki yıldan beri
Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni olarak çalışan orkestra şefi
Cem Mansur görevden alınmıştı.
Mansur’a, görevden alınma kararına gerekçe olarak “yönetsel
fikir ayrılıkları” gösterilmişti.
MURAT CEM ORHAN KİMDİR?
Murat Cem Orhan 1981 yılında İzmir’de doğdu. 1999’da Dokuz
Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera-ŞVenan Bölümü’nü kazandı.
2002’de öğrenci değişim programı ile yarım dönem İtalya’da Benedetto Marcello
konservatuvarında eğitim aldı. 2003’te İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde solist
sanatçı olarak göreve başladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuarı’nda Prof. Güzin Gürel’in yüksek lisans sınıfına kabul edildi.
2007’de Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan Brooklyn
College of Music’te ikinci yüksek lisans eğitimine başladı. New York’ta 14
eserde baş bariton rollerini seslendirdi. 2014’te Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü’nde Maestro
Antonio Pirolli’nin orkestra şefliği sınıfında yüksek lisans öğrencisi olma
hakkı kazandı. 2018 yılında Paris’te düzenlenen 4. Evgeny Svetlanov
Uluslararası Şeflik Yarışması’nın finalist orkestra şeflerinden biri oldu.
Türkiye’de bulunan tüm Devlet Senfoni Orkestraları ve Opera evleri ile düzenli
olarak konserler veren Orhan, 2016 yılında Heidelberg Sinfonietta ile
Almanya’nın Heidelberg şehrinde Fazıl Say’ın eserlerini yönetti.
‘ÖLMEME GÜNÜ’NÜ BESTELEDİ
Üç çocuk müzikali bestelemiş olan Orhan, 2018 yılında Nazım
Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’nda bulunan insan karakterlerini ‘Kuvayi
Milliye’nin İnsan Manzaraları’ adlı bir sahne eseri olarak ve İkinci Yeni
Şairleri’nin eserlerinden oluşan ‘Ölmeme Günü’ isimli sahne eserlerini
besteledi.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde sanat hayatını sürdüren Orhan, ileri seviyede Fransızca, İngilizce ve İtalyanca, günlük konuşma seviyesinde de Almanca biliyor.
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