Squid Game'i geride bırakmıştı: Hellbound'un yönetmeni konuştu

29 Kasım 2021 Pazartesi, 16:00

Yayınlandığı günden bu yana dünya çapında 110 milyondan fazla insana ulaşan, gelmiş geçmiş en çok izlenen diziler arasına giren Squid Game'in zirve yarışı sona ermiş, 19 Kasım'da piyasaya sürülen Hellbound, isimli korku dizisi, tek gecede izlendiği rakamla Squid Game’i geçmişti.

Güney Koreli yapımcı Yeon Sang-ho, Netflix orijinal K-drama dizisinin ikinci sezonunun potansiyeli hakkında konuştu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; Variety ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Yeon, o zamandan beri Netflix'in en popüler dizilerinden biri haline gelen fantezi dizisinin geleceğiyle ilgili planlarına değindi.

“Hellbound orijinal webtoonlara dayandığından, ortağım Choi Kyu-Seok ve ben hikayenin daha sonra webtoon aracılığıyla anlatılmasına karar verdik” diyen Yeon, “Bunu aksiyon serisi gibi başka bir projeye dönüştürmek isteyip istemediğimize gelince, bu üzerinde daha fazla tartışmaya ihtiyacımız olan bir şey” diye ekledi.

Yeon, Hellbound'un ilk sezonunun henüz çok yakın zamanda yayınlandığını belirterek, kendisinin ve ekibinin 'bu konuyu Netflix ile tartışmak için henüz zaman' bulamadığını da söyledi.

Röportajın başka bir yerinde Yeon, Netflix ile çalışmanın kendisi için ne kadar 'keyifli' olduğundan bahsetti. Güney Koreli yapımcı, “Dağıtım veya seriyi ne zaman veya nasıl yayınlayacağım konusunda yaratıcılığıma odaklanmak dışında başka bir şey düşünmek zorunda olmadığım bir ortam yarattılar” ifadelerini kullandı.

SQUID GAME'İ SOLLADI

Yeon Sang-ho, filmin bu ayın başlarında Netflix'te küresel olarak yayınlanmasından kısa bir süre sonra en çok izlenen TV programları listesine 1 numaradan giriş yaptığını öğrendiğinde hayrete düştüğünü söyledi.

Popüler zombi gerilim yapımı 'Zombi Ekspresi' (Train to Busan) (2016) filmini yöneten Yeon, Perşembe günü çevrimiçi olarak yapılan bir medya röportajında, dizinin suç ve ölüm gibi evrensel meseleler konularına değindiği için küresel ilgi çekmiş gibi göründüğünü söyledi.

6 bölümden oluşan dizi, 21 Kasım'da sona eren hafta boyunca Netflix'te en çok izlenen dizi oldu. Yayınlandığı ilk 3 günde toplam 43 milyon 'saat görüntülenme' elde etti ve Squid Game gibi diğer popüler yayınları geride bıraktı.