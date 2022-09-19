Ünlü yönetmen Woody Allen, emekli olacağını açıkladı
Dünyaca ünlü yönetmen Woody Allen, son projesi "Wasp 22" vizyona girdikten sonra sinema ve televizyon dünyasından emekli olacağını duyurdu.
"Annie Hall", "Paris’te Gece Yarısı" gibi Oscar ödüllü yapımlarıyla tanınan Woody Allen, son filmi "Wasp 22" vizyona girdikten sonra emekli olacağını açıkladı. Allen, son verdiği röportajda artık daha fazla film yapmak ya da senaryo yazmaya odaklanmak istemediğini belirtti.
16 KEZ OSCAR ADAYLIĞI...
Deadline'ın aktardığı habere göre, kariyeri boyunca “En İyi Senaryo” dalında tam 16 kez Oscar adaylığı alan Woody Allen, hayatına roman yazarak devam etmek istediğini söyledi.
'ASLA EMEKLİ OLMAM' DEMİŞTİ
Son projesi "Wasp 22"yi Paris’te tamamen Fransız oyunculardan oluşan bir kadro ile çekmeye hazırlanan Allen, 2019 yılında verdiği bir röportajda, asla emekli olmayı düşünmediğini ve film setinde ölmeyi düşündüğü belirtmişti.
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