Ünlü Youtuber bir hafta boyunca 'oturmama' deneyi yaptı

Yayınlanma: 19.08.2024 - 12:58

Güncelleme: 19.08.2024 - 13:04

'Pigmie' kullancı adlı YouTuber bir hafta boyunca oturmayarak ilginç bir deney yaptı. YouTuber'ın bu deneyi yapma amacı, hareketsiz ve oturarak yaşamanın ağır sağlık sorunlarına, obeziteye ve erken ölümlere yol açtığı gerçeğiydi.

Kronik oturmanın aynı zamanda sırt ağrısı, omurga disfonksiyonu, eklem dejenerasyonu, sırt, boyun ve omuzlarda kötü duruşun yanı sıra bacaklarda vasküler sorunlarla da bağlantılı olduğunun da altını çizen bilim insanları aşırı hareketsiz yaşam tarzının beyin hacminde azalma ve erken ölüm riskinde artışla da ilişkilendiriyor; bu nedenle masa başı işi olan insanlar mümkün olduğunca sık kalkıp hareket etmeye teşvik ediliyor.

Kendisine bir ayakta çalışma masası satın aldıktan ve ayakta çalışmaya başladıktan sonra YouTuber'ın ilk gözlemi, dik durmanın bağırsaklar üzerinde anında bir etki yaratması oldu. YouTuber, televizyon izlerken bir koltukta dinlenmeyi, hatta klozet kapağına oturmayı bir hafta boyunca hayatından çıkardı.

Ancak hafta ilerledikçe eklem ağrıları, kötü duruş ve aşırı yorgunluk etkisini göstermeye başladı ve YouTuber sadece beş gün ayakta durduktan sonra deneyi terk etmek zorunda kaldı. Üst vücut kamburluğu geliştirdiğini tespit etti.

Öte yandan YouTuber ayakta çalışmanın onu yüzde 30 daha üretken yaptığını dile getirirken, ayakta çalışma yüzünden daha çok acıktığını ve bu yüzden artan atıştırmalar nedeniyle yarım kilo aldığını da tespit etti.