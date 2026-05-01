Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

1.05.2026 10:36:00
Ünlü isimler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ünlü isimler, sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlar yaptı. Emek ve dayanışma vurgusunun öne çıktığı mesajlarda, işçilerin hak mücadelesine destek ifadeleri dikkat çekti.

Türkan Şoray: Alın teri en kutsal değerdir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Kenan Doğulu: Sanattan hayata, üretimden geleceğe dokunan tüm ellerin; dünyayı güzelleştiren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Esra Erol: Bugün hayatı omuzlayanların günü. Alın teriyle var olanların, emeğiyle dünyayı döndürenlerin günü. Emek veren, üreten, direnen herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Mustafa Sandal: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Tüm emekçi kardeşlerime selam olsun.

Çağla Şıkel: 1 Mayıs, emeğin ve dayanışmanın önemini hatırladığımız özel bir gün. Tüm emekçilere kutlu olsun.

Erol Evgin: Sevgili dostlar, emeğiyle çalışan tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Tuba Büyüküstün: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Deniz Uğur: Oyuncu da işçidir. Size emek ve dayanışmayı hatırlatmaya geldim. Çok sağlam sınanıyoruz. Aile, dostluk, komşuluk bağlarını güçlendirin.

1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Cuma bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken en çok merak edilen konuların başında bankaların çalışma durumu geliyor. Peki, 1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs Cuma bankalar çalışıyor mu?
Daniel Radcliffe’ten gülümseten anlar: Oğluyla Harry Potter izledi Dünyaca ünlü oyuncu Daniel Radcliffe, Harry Potter serisiyle adını duyurmuştu. Daniel Radcliffe, bugün yaptığı yeni paylaşımla hayranlarının dikkatini çekti. Ünlü oyuncu, minik oğluyla kendi oynadığı Harry Potter serisini izledi.
Son Dakika... Cumhuriyet Şişli'den bildiriyor... İstanbul'da '1 Mayıs' ablukası... TİP'lilere biber gazlı TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde iktidarın "Taksim korkusu", İstanbul’un kalbi Şişli ve Mecidiyeköy’ü adeta bir açık hava hapishanesine çevirdi. Anayasa Mahkemesi kararlarına karşın Taksim Meydanı’nı halka kapatan irade, Şişli’nin yollarını ablukaya alarak hayatı durma noktasına getirdi. Mecidiyeköy Meydanı'nda 1 Mayıs sloganları atarak yürüyüşe geçmek isteyen bir grup da polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, biber gazıyla müdahale etti.