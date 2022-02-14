Ünlülerden, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'fidan bağışı' çağrısı
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Pınar Altuğ ve Kıvanç Kasabalı gibi ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel ortak bir çağrı yaptı. Yıldız isimlerin video mesajlar ile destek olduğu kampanya, sevgilileri bugüne özel fidan bağışı yapmaya teşvik ediyor.
Ormanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl da Sevgililer Günü’nde “Yeşil Aşk” kampanyasına devam ettiğini duyurdu. Cüneyt Arkın, Pınar Altuğ, Kıvanç Kasabalı gibi ünlü simaların da video mesajlar ile destek olduğu kampanya, sevdiklerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan bağışına çağırıyor.
Usta oyuncu Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır, Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ve Kıvanç Kasabalı ile eşi Sedef Avcı sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayarak, takipçilerini ve sevenlerini Sevgililer Günü’nde fidan bağışlamaya davet etti.
YEŞİL AŞK KAMPANYASI
Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala anlamlı ve doğa dostu hediye arayışı olanlar için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) özel bir alternatif sunduğunu duyuran OGM. “Yeşil Aşk” kampanyası kapsamında www.yesilask.com internet sitesi üstünden fidan bağışında bulunanlara dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları veriliyor.
Türkiye orman varlığının korunması ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten Orman Genel Müdürlüğü, Sevgililer Günü gibi özel günlerde vatandaşları fidan bağışına yönlendirecek tanıtımlarına devam ediyor.
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