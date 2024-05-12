Ünlü isimlerden Anneler Günü mesajları

Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:09

Güncelleme: 12.05.2024 - 13:09

FİLİZ AKIN

Aslında bugün keyfim yok. Kendi de çok güzel bir anne olan bir akrabanın önemli bir sağlık haberiyle ilgili olumlu beklentideyim. Beni anne olarak seçen canım oğluma ve canım kızlarıma çok teşekkür ederim. Bugün Anneler Günü.

YILMAZ ERDOĞAN

Her cümlesinde bizlere ayrı bir film heyecanı yaşatan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

DEMET AKBAĞ

Başta Zübeyde Hanım'ın sonra bu ülkenin şahane evlatlarını yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

KEREM ALIŞIK

Kalbimizin üstüne öbek öbek güller bırakır annelerimiz. Hiç diken batmasın hep gülüversin anne kokan çiçeklerimiz. Karşısında annesi varsa oturduğu yer cennettir insana. Kutlu olsun Anneler Günü'müz.

İBRAHİM BÜYÜKAK

Canım annem.

GONCA VUSLATERİ

Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf... Son günü de hiç olmayan bir yolculuk... Anneler Günü'müz kutlu olsun. Bu muhteşem duygu için Asya’ya ve babasına çok teşekkür ederim. Bu kadar çok fotoğraf çekimi yaptım. Yıllar sonra ilk kez bir fotoğrafımı çok beğendim. Çünkü gerçek. Çünkü o yorgun ama mutlu bakan kadını ben tanıyorum.

KAAN URGANCIOĞLU

İlk Anneler Günün kutlu olsun sevgilim.

MERVE DİZDAR

Ezgi mola Anneler Günü'n kutlu olsun. Güzel anne, ilkini ben kutlayayım sonralarını Can...

YASEMİN SAKALLIOĞLU

Annelik bir kadının ömrüne yazılmış borç gibi... Güzelliğinden, sabrından, dişiliğinden çalmışları sanki... Bu öyle bir gelgit ki bir yanı aynaya bakmayı bile unutuyorken diğer yanı yüzüne bakan küçük bir yüze ayna tutuyor sanki... Anne; 4 harf 1 kelime daha bir cümle bile olmamışken ne çok yer kalıyor değil mi?

Tüm annelerin, annesini özleyenlerin, anne gibi hissedenlerin haklı günü kutlu olsun. Bazılarını duyduğu özlemden kucaklıyorum.