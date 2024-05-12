Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 09:43
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü vesilesi ile sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, paylaştığı mesajda, "Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Sevgi, merhamet ve fedakarlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır. Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız."


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