Anneler Günü'nde adalet bekleyen anneler: 'Anneler ağlamasın ben adaleti herkes için istiyorum'

Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:21

Güncelleme: 12.05.2024 - 10:25

Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, Çorlu Tren Faciası'nda hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz ve Urfa'da AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının silahlı saldırısında 2 çocuğunu ve eşini kaybeden Emine Şenyaşar, Anneler Günü öncesi adalet talebini yineledi.

GÜLSÜM ELVAN: EN AĞIRI DA ADALET ARIYORUZ, BULAMADIK

ANKA Haber Ajansı'na konuşan, Gezi Parkı protestolarında polisin attığı gaz fişeği ile başından 16 Haziran 2013'te vurulan ve 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, oğluyla son Anneler Günü'nü yılında yaşadıklarını anlatarak, 10 yıldır adalet aradıklarını belirtti.

Elvan, "10 yıldır acaba Anneler Günü benim için nasıl geçiyor diye sorarsanız geçmiyor desek daha doğru. Hâlâ kızlarım, 'Anneciğim Anneler Günün kutlu olsun' diyemiyorlar. Ben de buna müsaade etmiyordum çünkü öyle bir şey olmuştu ki o kelimeyi bile duymak istemiyordum. Zindanlar içerisindeyiz desek daha doğru. Git gide ağırlaştı, 10 yıldır onun sesini duymuyorsun, göremiyorsun, öpemiyorsun, sevemiyorsun. En ağırı da adalet arıyoruz, bulamadık. Katile 16 yıl verdiler ama hâlâ dışarıda. Van'da en ufak bir olay olduğunda, çünkü orada görev yapıyor, acaba orada birine sıkar mı, hep aklımda bu var" dedi.

'KATİL BU PAZAR GÜNÜ ACABA BENİ, OĞLUMU HATIRLAR MI'

Berkin Elvan vurulmadan önce ekonomik zorluklar nedeniyle yüzüğünü satmak zorunda kaldığı bir anısını anlatan Gülsüm Elvan, şunları söyledi:

"Peşimden koştu benimle geldi, onu bozduğumda ağladı. 'Anne sana en iyisini alacağım' dedi. 'Ağlama oğlum' dedim, sizin hediyeniz bende, son hediyesi o oldu. Giderdi parkta çiçek toplayıp getirirdi. Yanıma konulan büyük küçük her şeye bedeldi. Lütfen artık çocuklara kıymayın, anneleri yetim bırakmayın. Katili bir an önce yargılansın, yetti artık bu işkence bana. Ben yargılanıyorum, adalet ararken adaletsizliğe düştüm. Artık dayanamıyorum ben, katili elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bu pazar günü eminim ki o katil çocuğuna hediye verip annesinin Anneler Günü'nü kutlayacak. Acaba beni, oğlumu hatırlar mı? Hatırlamıyorsa buradan görürse bir zahmet benim oğlumu hatırlasın. Lütfen kıymayın artık bu çocuklara, çekin artık elinizi çocuklarımın üstünden."

MISRA ÖZ: HER SORUMLUDAN HESAP SORANA KADAR BİRBİRİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

Çorlu Tren Faciası'nda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, oğlu olmadan geçirdiği altıncı Anneler Günü olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Ben ve benim gibi anneler için ne yazık ki zor bir gün. Buradan evlatlarının yasını tutamadan adalet mücadelesi içine giren tüm annelere güç ve sabır diliyorum. Görevini ihmal ettiği için bizi çocuklarımızdan ayrı bırakan her sorumluya hesap soruncaya dek bir birbirimizin yanında, sesi olacağız. Toplumdan da minik bir ricada bulunmak istiyorum, anneler başımızın tacı o ayrı konu. Lütfen bu anneler gününde annesiz büyümek zorunda kalan, annesini kaybeden ya da evladından ayrı düşen biz anneler için biraz hassasiyet gösterin. Unutmayın acı bedeller ödeyerek verdiğimiz bu zorlu mücadele bir daha kimse anne ve çocukları birbirinden ayırmasın diye. Adalet mücadelesi veren tüm annelerin şu an evlatlarına sarılabilen tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun."

EMİNE ŞENŞAYAR: ANNELER AĞLAMASIN, BEN ADALETİ HERKES İÇİN İSTİYORUM

Urfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının silahlı saldırısında 2 çocuğunu ve eşini kaybeden Emine Şenyaşar’ın Adalet Bakanlığı önündeki oturma eylemi Anneler Günü’nde de devam etti.

"Anneler ağlamasın ben adaleti herkes için istiyorum" sözleriyle adalet talebini yineleyen Şenyaşar, şunları söyledi:

''Adalet istiyorum. Adaleti herkes için istiyorum. Adaletimiz doğru olsun. Adalet içeriye girip kapıyı üzerine kapatmış. Çıkıp sizin derdiniz nedir demiyorlar. Bize zulüm ediyorlar, 6 senedir böyle geziyorum. Ailemin hepsini öldürdüler. Bunu yapanlar dışarıda geziyor bize de zulüm ediyorlar. Çocuğum serbest bırakılana kadar ben buradan gitmiyorum. Çocuğumu bırakmayana kadar bu kapıyı kilitli tutmaya devam edecekler. Anneler Günü'nde de buradayım. Anneler ağlamasın, ben adaleti herkes için istiyorum. Adalet gelsin. Hapisler dolmuş, fakir fukaraların hepsini tutuklayıp boşuna içeri atmışlar. Bir af getirsinler bir iyilik yapsınlar. Bu zulüm nereye kadar devam edecek?''

'ERDOĞAN, NEDEN BİZE ZULM EDİYORSUN?'

''Adalet nöbeti boyunca zulüm gördüklerini'' belirten Şenyaşar, ''Diğer halkların hükümeti böyle mi yapıyor? Bizim adaletimiz yabancıların adaletine kurban olsun. Çocuklarımın hepsini öldürdüler. Yuvamı dağıttılar. 6 senedir böyle geziyorum. Bizi nezaretlere attılar, mahkemelere çıkardılar, dövdüler. Burada da yine öyle yapıyorlar. Burada da bize çok zulüm ediyorlar. Üzerimize çok geliyorlar. Neden gidip onları yakalamıyorlar? Benim çocuklarımı öldürenleri gidip yakalasınlar. Neden bize zulüm ediyorsun Erdoğan, neden bize zulmediyorsun? Allah benim 6 yıldır akan gözyaşlarımı yerde bırakmasın, acımı yerde bırakmasın, o yetim çocukların acısını yerde bırakmasın.''