Yeni anne olan Gonca Vuslateri'den 'Anneler Günü' paylaşımı

Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:00

Güncelleme: 12.05.2024 - 10:00

26 Nisan 2024 tarihinde kızını dünyaya getiren oyuncu Gonca Vuslateri, büyük bir mutluluk yaşamıştı.



Doğum sonrası hastane odasından paylaşım yapan Vuslateri, kızını dünyaya getirdiği gece yaşadıklarını da şu sözlerle anlatmıştı:

"Levent, Ankara'da ve bir gün sonra yanıma gelecek. Küçük bir kasılma ve kedim (Arte - sfenks olan) anında kucağımda, yırtınıyor... Haberciymiş meğer. Kasılmalar artıyor. Yalnızca kontrol için gittiğim hastanede 'NST yükseliyor bu gece doğum olabilir' deniyor ve hoop Gonca, sezaryene... Kordonumuz 40 cm kısa zaten normale giremezmişiz. Kocam yolda... Ameliyathanede Aretha Franklin eşliğinde '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' şarkısını dinleyerek Asya geliyor. Solunum biraz uyumlanamıyor. Başta pır pır ederken canlanıyor, ellerim de boş kalıyor haliye manidelerdeki gibi. Oksijenini alırken doğum sonrası kızımı görmeye gidiyorum. babası da gelmiş, biraz ağlıyorum tabii... Hayat ben planlar yaparken başıma gelenler miydi bilemiyorum."

Vuslateri, "Süt gelmesi lâzım, 'Nasıl gelecek?' diye endişe ederken Asya’yı küvezde solunuma bağlı görünce yüzümden akan gözyaşlarım bile süte dönüşüyor" diyen Gonca Vuslateri, "Çünkü 'Kendine acıyan bir anne, bir bebek için zaman kaybından başka bir şey değildir' deyip Super Mario edasıyla odama gidip sağıyorum. İlk gün 40 cc’ye yakın geliyor. Herkes takdir ediyor, kimileri de çok şaşkın... Ben alışkınım kendime oysa... Uğruna kendimi fedâ ettiğim bir konu var ise sonuçları canımı acıtmaz. Asya’ya sütler gidiyor. Kendi sütümün sesini eski bir radyo gibi plastik bir zeminde çırılçıplak haliyle duyarken kızımın şapkası yollanıyor. Onu kokluyorum ve sütlerim çoğalıyor. İki gün sonra kavuşuyoruz. 'Abartılacak bir şey yok anne' diye geliyor kızım. Ama masayı kurmuşuz; sütler hazır bekliyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isim, sözlerini "Ben hep korkardım çocuk yapma fikri hakkında konuşurken bile 'Yahu ben, bebek tutamam, düşürürüm Allah, korusun. Çok küçükler' ve daha neler... Onu kucağıma aldığım 3'üncü fotoğrafta şöyle ağlamıştım; 'Seni tuttum kızım, seni tutuyorum, korkma' Şimdi içimdeki çocuk yıllardır beklediği oyun arkadaşını buldu. Allah’a bin şükür. Arayan, gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz" diye noktalamıştı.

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Yarın Anneler Günü... Anneliğimin ilk günlerinden bu fotoğraf. Son günü de hiç olmayan bir yolculuk. Anneler Günü'müz kutlu olsun. Bu muhteşem duygu için Asya’ya ve babasına çok teşekkür ederim. Bu kadar çok fotoğraf çekimi yaptım. Yıllar sonra ilk kez bir fotoğrafımı çok beğendim. Çünkü gerçek. Çünkü o yorgun ama mutlu bakan kadını ben tanıyorum" notunu düştü.

