Ünlülerden duygusal Babalar Günü paylaşımları!

URAZ KAYGILAROĞLU

"Kızım babalar günümü kutladı. 'Sen benim süper kahramanımsın! Teşekkür ederim, neden öyle düşündün? Ada: Empati yapıyosun, sır saklıyosun, sözünü tutuyosun ve konuşabiliyoruz.' Ben tamamım, siz devam edin. Baba olan, olmak isteyen, baba gibi seven, babasız büyüyen, babasının özlemini çeken, babasıyla hayal ettiklerini yaşayamayan herkesi kucaklıyorum. işiniz gücünüz rast gitsin!

GUPSE ÖZAY "Kızlar ve babaları, torunlar ve dedeler... Babalar Günü kutlu olsun. Not: Torunun en sevdiği şarkı bu ara."

PEKER AÇIKALIN "Ah benim, cefakar ve fedakâr, rahmetli babam Enver Açıkalın... Senin hep "Serseri" dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu. İki kızımdan sonra, bir de oğlum oldu. Adını da Enver Peker Açıkalın koydum. Şimdi "Of babam çok biliyor"dan "Ah şimdi, babam yanımda olsaydı"ya geldim. Ruhun şad olsun. Babalar Günü kutlu olsun."

BÜLENT ŞAKRAK "Baba ne haber? Özledim, bil isterim. Devrin de daim olsun ayrıca."

HÜLYA KOÇYİĞİT "Hayatımın ilk kahramanı, benim canım babam... Seni öyle çok özledim ki o şefkatli sesin hâlâ kulaklarımda... Yol arkadaşım, eşim Selim'in başta olmak üzere; baba olmanın kıymetini bilen, varlığıyla yuvasına nefes olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Aramızda olmayan tüm babaları rahmetle anıyor, baba hasreti çeken herkese sevgiyle sarılıyorum."

BÜLENT SERTTAŞ "Remzi Serttaş, Babam... Bana bıraktığın en büyük servet şu sözündü 'Oğlum Doğru Duvarın Eğri Gölgesi Olmaz' Babam, ben bu sözü kendime ilke edindim. Babalar Günün kutlu olsun, nur içinde yat babam .Tüm babaların Babalar Günü'nü canı gönülden kutluyorum."

TUĞÇE TAYFUR Tuğçe Tayfur da merhum babası Ferdi Tayfur'un Babalar Günü'nü oğlu Efe ile pozuyla kutladı. Ünlü isim, paylaşımına "Kızlarımı göremedim ama Efe onlara anlatır seni" notunu düştü.