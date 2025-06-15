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Ünlülerden duygusal Babalar Günü paylaşımları!
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Ünlülerden duygusal Babalar Günü paylaşımları!

15.06.2025 12:15:00
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Haber Merkezi
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Ünlülerden duygusal Babalar Günü paylaşımları!

Ünlü isimler, Babalar Günü’nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları anlamlı paylaşımlarla kutladı. Kimileri hayatta olmayan babalarını özlemle anarken, kimileri de çocuklarıyla geçirdikleri özel anları paylaşarak takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Babalarına duydukları sevgiyi ve minnettarlığı dile getiren ünlüler, hem nostaljik hem de içten mesajlarıyla dikkat çekti.

Ünlülerden duygusal Babalar Günü paylaşımları!

URAZ KAYGILAROĞLU


"Kızım babalar günümü kutladı. 'Sen benim süper kahramanımsın! Teşekkür ederim, neden öyle düşündün? Ada: Empati yapıyosun, sır saklıyosun, sözünü tutuyosun ve konuşabiliyoruz.' Ben tamamım, siz devam edin. Baba olan, olmak isteyen, baba gibi seven, babasız büyüyen, babasının özlemini çeken, babasıyla hayal ettiklerini yaşayamayan herkesi kucaklıyorum. işiniz gücünüz rast gitsin!

Ünlülerden duygusal Babalar Günü paylaşımları!

GUPSE ÖZAY

"Kızlar ve babaları, torunlar ve dedeler... Babalar Günü kutlu olsun. Not: Torunun en sevdiği şarkı bu ara."

Ünlülerden duygusal Babalar Günü paylaşımları!

PEKER AÇIKALIN

"Ah benim, cefakar ve fedakâr, rahmetli babam Enver Açıkalın... Senin hep "Serseri" dediğin oğlun, şimdi kocaman oldu. İki kızımdan sonra, bir de oğlum oldu. Adını da Enver Peker Açıkalın koydum. Şimdi "Of babam çok biliyor"dan "Ah şimdi, babam yanımda olsaydı"ya geldim. Ruhun şad olsun. Babalar Günü kutlu olsun."

Ünlülerden duygusal Babalar Günü paylaşımları!

BÜLENT ŞAKRAK

"Baba ne haber? Özledim, bil isterim. Devrin de daim olsun ayrıca."

Ünlülerden duygusal Babalar Günü paylaşımları!

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Hayatımın ilk kahramanı, benim canım babam... Seni öyle çok özledim ki o şefkatli sesin hâlâ kulaklarımda... Yol arkadaşım, eşim Selim'in başta olmak üzere; baba olmanın kıymetini bilen, varlığıyla yuvasına nefes olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Aramızda olmayan tüm babaları rahmetle anıyor, baba hasreti çeken herkese sevgiyle sarılıyorum."

Ünlülerden duygusal Babalar Günü paylaşımları!

BÜLENT SERTTAŞ

"Remzi Serttaş, Babam... Bana bıraktığın en büyük servet şu sözündü 'Oğlum Doğru Duvarın Eğri Gölgesi Olmaz' Babam, ben bu sözü kendime ilke edindim. Babalar Günün kutlu olsun, nur içinde yat babam .Tüm babaların Babalar Günü'nü canı gönülden kutluyorum."

Ünlülerden duygusal Babalar Günü paylaşımları!

TUĞÇE TAYFUR

Tuğçe Tayfur da merhum babası Ferdi Tayfur'un Babalar Günü'nü oğlu Efe ile pozuyla kutladı. Ünlü isim, paylaşımına "Kızlarımı göremedim ama Efe onlara anlatır seni" notunu düştü.

Ünlülerden duygusal Babalar Günü paylaşımları!

BORA AKKAŞ

"Yaşama ve sevme kabiliyetimi uçuran babalık. Tüm babaları kutlarım."

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