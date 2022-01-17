Ünlülerden Emma Watson'a 'Filistin' desteği
Hollywood yıldızları, Filistinli protestocularla dayanışma mesajı yayınlamasının ardından İsrailli yetkililerin eleştirilerine maruz kalan Emma Watson'a destek verdi. Hermione Granger karakteriyle dünyaca tanınan sinema sanatçısı Watson, sosyal medya hesabından Filistin mücadelesine destek olmuştu.
Aralarında Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Peter Capaldi ve
Charles Dance'in de bulunduğu birçok ünlü isim, Harry Potter film serisinin
yıldızı Emma Watson için Filistin ile dayanışma mesajı içeren bildiri
yayımladı.
"YANINDAYIZ"
NTV’de yer alan habere göre; Artists for Palestine UK
platformunda paylaşılan bildiride, "Uluslararası hukuk çerçevesinde insan
hakları için mücadele eden Filistinlilerle anlamlı dayanışmaya ve 'Dayanışma bir eylemdir' ifadesine katılarak Emma Watson'ın yanındayız"
ifadeleri kullanıldı.
Watson geçtiğimiz hafta Instagram hesabında Filistinli
protestocuların "Dayanışma bir eylemdir" yazılı pankartını gösteren
bir fotoğraf paylaşmıştı. Watson'ın gönderisi İsrailli yetkililerinin tepkisini
çekmiş; Binyamin Netanyahu hükümetinin eski bakanlarından Danny Danon, Watson'ı
antisemitizmle suçlamıştı.
"GÜÇ DENGESİZLİĞİNİ KABUL EDİYORUZ"
Watson'a yönelik suçlamaların ardından harekete geçen sanatçılar bildiride, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İsrail'in apartheid ve zulüm suçlarını işlediğini belirten bir raporuna atıfta bulunarak "İşgalci güç İsrail ile askeri işgal ve apartheid sistemi altındaki Filistinliler arasındaki güç dengesizliğini kabul ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bildiride sanatçılar, İsrail'in Filistinli aileleri Doğu Kudüs ve diğer işgal altındaki Filistin topraklarından zorla koparma girişimlerine karşı durduklarını belirtti.
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