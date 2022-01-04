Harry Potter'ın başrolü Emma Watson'dan 'Filistin' paylaşımı: İsrail'in BM elçisinden tepki geldi
Hermione Granger karakteriyle dünyaca tanınan sinema sanatçısı Emma Watson, sosyal medya hesabından Filistin mücadelesine destek oldu. Watson'ın Instagram hesabından yaptığı Filistin mücadelesine destek paylaşımı, Filistinli takipçilerinin beğenisini kazanırken İsrail kanadında eleştiri konusu oldu.
İngiliz asıllı dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson, Instagram
hesabından, Bad Activist Collevtive isimli Filistin yanlısı aktivistlerin
"Dayanışma bir eylemdir" yazılı pankartlarla yürüdüğü bir paylaşıma
yer verdi.
"ACIMIZ AYNI ACI"
Watson, geri paylaşımda bulunduğu söz konusu görüntünün
altına, İngiliz-Avustralyalı bilim insanı Sara Ahmed'in, "Dayanışma,
mücadelelerimizin aynı mücadeleler olduğunu, acımızın aynı acı olduğunu ya da
umudumuzun aynı gelecek için olduğunu varsaymaz. Dayanışma, bağlılık ve
çalışmanın yanı sıra aynı duygulara, aynı yaşamlara veya aynı bedenlere sahip
olmasak bile ortak paydada yaşadığımızın kabulünü içerir" sözlerini
ekledi.
TAKİPÇİLERİNİN BİR KISMINDAN DESTEK ALDI
Watson'ın gönderisi Filistin yanlısı Instagram
kullanıcılarından büyük beğeni topladı ve çok sayıda takipçi #FreePalestine,
#PalestineWillBeFree hashtagleri ile Filistin bayrağının emojisini kullanarak
ünlü oyuncuya teşekkürlerini ifade etti.
İSRAİL'İN BM ELÇİSİ TEPKİ GÖSTERDİ
İsrail'in BM elçisi Gilad Erdan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurgu Harry Potter'da işe yarayabilir ama gerçekte işe yaramıyor" diyerek Watson'ın paylaşımını eleştirirken, selefi Danny Danon da sinema oyuncusunu "antisemitik" olmakla suçladı.
Öte yandan,
Indivisible Guide adlı ilerici savunuculuk grubunun direktörlerinden Leah
Greenberg, Danon'un bu suçlamasına katılmadığını, antisemitizmin tamamen alaycı
ve kötü niyetli bir silah haline getirildiğini belirtti.
GÖNÜLLÜ OLARAK İYİ NİYET ELÇİLİĞİ YAPIYOR
Oxford Üniversitesinde aldığı eğitimin yanı sıra ABD'deki Brown Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Emma Watson ayrıca Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin iyi niyet elçisi olarak gönüllü faaliyetlerde bulunuyor.
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