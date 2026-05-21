Ünlülere uyuşturucu operasyonu... Blok3 sahne isimli rapçi Hakan Aydın'dan açıklama: 'Evde bir şeyler bulunmuş ama sıkıntı yok'

21.05.2026 14:51:00
Haber Merkezi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çıkarılan bu listede "Blok3" sahne adıyla geniş kitlelerce tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın'ın da adının geçmesi üzerine, genç müzisyenden konuya ilişkin bir video açıklaması geldi.
Hakkında çıkan haberlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirten rapçi Hakan Aydın, yayımladığı videoda "Beni gözaltına almışlar güya. Ancak ben buradayım, gözaltına alınmadım" diyerek iddialara karşı çıktı.

Polis ekiplerinin kendisine ait olmayan başka bir adrese baskın yaptığını ve orada bazı bulgulara ulaşıldığını belirten ünlü rapçi, ortada kendisi açısından endişe edilecek bir durum olmadığını vurguladı.

"TESTİM NEGATİF ÇIKACAK"

Soruşturma kapsamında ifade vereceğini belirten Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arkadaşlar herkese günaydın. Beni gözaltına almışlar güya. Ama ben buradayım, gözaltına falan alınmadım. Çıkan haberler yalan. Benim evim diye başka bir eve gidilmiş. Ondan sonra, evde bir şeyler bulunmuş. Ama sıkıntı yok. Şimdi ben kendim zaten karakola gideceğim, ifademi vereceğim. Ama gözaltında falan değilim. Haberiniz olsun, merak edenler için. Testimi de yaptırdıktan sonra, testim negatif çıkacak. Negatif çıkınca da inşallah bunu da her yerde haber yaparlar. Hepinizi seviyorum, görüşürüz."

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Onur Tuna ve Feyza Civelek'in olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Hakan Aydın / Blok3 hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

