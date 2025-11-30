Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu: Oteller doldu taştı

KKTC ve Antalya'daki oteller, bu sene çarşamba akşamına denk gelmesi dolayısıyla yılbaşı programlarını, resmi tatil olan 1 Ocak Perşembe'yi hafta sonu ile birleştirerek, 3 veya 4 gece planladı. Tur operatörleri ve otellerin iç pazara yönelik yılbaşı tatil programı 31 Aralık Çarşamba günü başlayıp, 4 Ocak Pazar'a kadar 5 gün sürecek. 2025'e veda edilecek ve 2026'nın karşılanacağı yeni yıl kutlamalarının en önemli adresleri yine KKTC ve Antalya olacak.

Bu yılbaşında sanatçıların en yoğun konser programları KKTC'deki otellerde planlanıyor. KKTC'yi Antalya'daki oteller takip ediyor. Birçok otelde hem yerli hem de yabancı sanatçıların konserleriyle yeni yıla 'merhaba' denilecek. Ayrıca Sapanca, Afyonkarahisar, Sarıkamış gibi tatil merkezleri de yılbaşı tatilinde öne çıkıyor. Yeni yıla 1,5 ay kala birçok otel erken rezervasyon fırsatları da sunuyor.

ANTALYA'DAKİ KONSERLER

Antalya'da bu yılbaşı programında Özcan Deniz, Ebru Gündeş, Cenk Eren, Candan Erçetin, Berkay, Murat Dalkılıç ve Derya Bedavacı gibi isimlerin konserleri olacak. Lara-Kundu bölgesindeki bir otelde 31 Aralık Çarşamba Cenk Eren, 1 Ocak Perşembe Ebru Gündeş, 2 Ocak Cuma Özcan Deniz sahneye çıkacak. Aynı bölgedeki başka bir otelde ise 30 Aralık Murat Dalkılıç, 31 Aralık Derya Bedavacı konseri gerçekleşecek. Kemer'de ise 30 Aralık Candan Erçetin, 31 Aralık Berkay sahneye çıkacak.

ERKEN REZERVASYON FIRSATI

Bir aydan fazla sürenin olduğu yılbaşı tatili dönemi için birçok otel erken rezervasyon indirim fırsatları da sunuyor. Ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı bazı otellerde rezervasyonlar dolarken, sanatçısız yılbaşı programı hazırlanan otellerde yüzde 20'yi bulan erken rezervasyon indirim fırsatı da sunuluyor. Özcan Deniz, Ebru Gündeş ve Cenk Eren'in sahneye çıkacağı otelde 31 Aralık- 3 Ocak 3 gece için en düşük fiyat iki kişi için 77 bin TL'den başlayıp oda seçeneğine göre 160 bin TL'ye kadar çıkıyor.

ÜNLÜLER KIBRIS'A AKIN EDİYOR

Bu yılbaşında ünlülerin konser programlarının en yoğun olduğu KKTC'de bazı otellerde tüm odalar şimdiden doldu ve rezervasyonlar kapatıldı. Tarkan'ın sahneye çıkacağı Bafra'daki otelde, tüm odalar dolu görünüyor. KKTC'de sahneye çıkacak ünlüler şöyle; Tarkan, Derya Uluğ (2 gece), Melek Mosso, Işın Karaca, Mahsun Kırmızıgül, Hadise, Zeynep Bastık, Gülşen, Ümit Yaşar, Nükhet Duru, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, İrem Derici, Koray Avcı.

KKTC ve Antalya dışında öne çıkan termal turizm merkezi Afyonkarahisar'da Oğuzhan Koç ve Hande Ünsal, kayak merkezi Sarıkamış'ta Fedon ve Sapanca'da Bülent Serttaş ile Ferhat Göçer sahneye çıkacak.