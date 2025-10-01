Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü

Haziran ayında büyükbabası Metin Kaygılaroğlu'nun hayatını kaybeden ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Nezahat Kaygılaroğlu, bugün Balıkesir Tarihi Zağnos Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında defnedildi.
82 yaşında hayata gözlerini yuman Nezahat Kaygılaroğlu'nun Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada solunum yetmezliği ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Uraz Kaygılaroğlu'nun da katıldığı cenaze töreninde sevenleri yalnız bırakmadı.