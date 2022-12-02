Uraz Kaygılaroğlu'ndan Cem Yılmaz'a tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum

02 Aralık 2022 Cuma, 12:52

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden alan Uraz Kaygılaroğlu, önce övgü dolu sözler söyledi, daha sonra ise ünlü şovmene tepki gösterdi.

"CİDDİ BİR ŞEY ANLATIYORUM"

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten geçtiğimiz günlerde feci bir kaza geçirmiş ve resmen ölümden dönmüştü. 3 kişinin öldüğü kazada İşiten de yaralanmıştı.

Ödül konuşmasında konuya ilişkin açıklama yapan Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" derken, Cem Yılmaz'ın arkadan güldüğünü fark etti.

Bunun üzerine Kaygılarıoğlu, arkasına dönüp "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek yakın arkadaşına tepki gösterdi.