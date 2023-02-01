Usta aşçı doğru kahve pişirme tekniğini açıkladı.. Hep yanlış pişirmişiz

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 19:44

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 19:44

Türk kahvesi, çok faydalı bir içecek. Türk kahvesini doğru bir şekilde pişirmek faydasını ikiye katlıyor.

Usta şef Mehmet Gürs, Türk kahvesi pişirirken dikkat edilmesi gereken bilgileri açıkladı.

AĞIR ATEŞTE PİŞİRMEMEK GEREKİYOR

Hepimizin yaptığı en büyük yanlış kahveyi kısık ateşte ağır ağır pişirmek. Orta ateşte, iyi öğütülmüş bir kahve çekirdeği pişirmek lezzetli Türk kahvesi içmenize neden olacaktır.

KAHVE ASLINDA TATLI BİR MEYVE

Kahve, normalde acı bir tada sahip değildir. Onu acı kılan şey ise yanlış kavrulmasıdır. Halbuki kahvenin özü tatlıdır.

KISA SÜREDE PİŞİRMEK GEREKİYOR

En büyük hatalardan bir diğeri de kahveyi uzun pişirme süresidir. Aynı zamanda kahve pişirirken soğuk su kullanılmamalıdır. Oda sıcaklığında bir su kullanılmalıdır. Kısa sürede ve oda sıcaklığında su kullanarak pişirilen kahvenin kokusu da lezzeti de daha yoğun olur.



TÜRK KAHVESİNİ ŞEKERSİZ İÇMEK GEREKİYOR

Cumhuriyet.com.tr'nin derlemesine göre; Türk kahvesinin en faydalı hali sade hali. Şekerli kahve içildiği zaman aslında kahvenin tüm faydaları gitmiş oluyor. Bir çok uzman yapmış olduğu açıklamada şekerin en tatlı zehir olduğunu belirtiyor. Öte yandan kahveyi pişirirken mutlaka çeşme suyu yerine içme suyu kullanmak gerekiyor.