Usta oyuncu Ali Güney yaşamını yitirdi

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:30

Türk sinemasında rol aldığı birçok filmin yanı sıra "Geniş Aile", "Leyla ile Mecnun" ve "Arka Sokaklar" gibi televizyon dizilerinde oynayan Ali Güney, yaşamını kaybetti.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, kenti internet sitesinde Ali Güney’in ölümüne ilişkin "Yeşilçam filmlerinde hep kötü rollerde görmeye alışık olduğumuz emektar oyunculardan Ali Güney, uzun süredir KOAH hastasıydı ve üç gün önce nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağırlaşan ve solunum cihazına bağlanan usta oyuncumuzun tedavisine, uyutularak devam ediliyordu. Dün yoğun bakıma kaldırıldığını duyurduğum değerli oyuncumuzu, maalesef bugün sabaha karşı kaybettik. Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

66 yaşındaki oyuncunun cenazesi, yarın ikindi vaktine müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

ALİ GÜNEY KİMDİR?

Şanlıurfa Siverek'te 1 Ocak 1956'da dünyaya gelen Güney, küçük yaşlarda İzmir'e gitti. 16 yaşında fotoroman senaristliğine başlayan oyuncu, 1973'te sinemaya adım attı. Yeşilçam sinemasında 40'a yakın filmde prodüksiyon amirliği ve yönetmen asistanlığı da yapan usta oyuncu, kötü adam rolleriyle tanındı.

Oyuncu Güney, 1990'lı yıllarda tiyatro oyunlarında rol aldı ve İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu'nu kurdu. Çok sayıda usta oyuncuyla aynı sahneyi paylaşan Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak minik yüreklere tiyatro aşkını vermek için çabaladı.