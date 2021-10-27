Usta oyuncu Cezmi Baskın, Yargı dizisinin kadrosuna katıldı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 16:49

Kanal D’nin, her pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizisi Yargı’ya usta oyuncu Cezmi Baskın dahil oldu.

Oyuncu Cezmi Baskın, dizinin yayınlanan 6’ıncı bölümünde ilk kez izleyicisi karşısına çıktı. Usta oyuncu, dizide Merdan Kaya karakterine hayat verecek.

Zamanın 'kabadayıları' ve ardı sıra mafya dünyasıyla yakın ilişkilerde bulunmuş bir kişi olan Merdan Kaya, İstanbul’da ne olsa kim ne yapsa hepsini bilen bir karakter olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Merdan Kaya, eskilerden olması sebebiyle çevresinden büyük hürmet görüyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

CEZMİ BASKIN KİMDİR?

Cezmi Baskın, 11 Mart 1949 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamlamıştır.

İstanbul Bakırköy Halk Evi'nde amatör olarak tiyatroya başladı. Daha sonra Bakırköy Halk Evi tiyatrosunda stajyer oyuncu olarak çalıştı.

Ayla Algan ve Beklan Algan’ın eğitmenliğini üstlendiği LCC Language and Culture Center'da tiyatro eğitatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda da çalıştı. Uzun yıllar çalıştığı, Ankara Devlet Tiyatroları'nda genç oyuncular yetiştirme çabalarına eğitmen olarak katıldı.

Çark, Bizimkiler, İkinci Bahar, Cahide, Ateşten Gömlek ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi dizi filmlerinin yanı sıra Hiçbir Yerde, 9, O Da Beni Seviyor, Vizontele, Derviş, Kahpe Bizans, Eylül Fırtınası, Duruşma, Sen de Gitme Triandafilis, İntikam Zamanı, Kısık Ateşte 15 Dakika, Beynelmilel gibi sinema filmlerinde rol aldı. Cezmi Baskın, ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) ve FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) üyesidir. 2005 yılından beri Çisel Baskın ile evlidir.