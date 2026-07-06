Usta oyuncu Göktay'dan kötü haber: Yoğun bakımda!

Tiyatrocu Nedim Saban, usta oyuncu Zihni Göktay’ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Saban şunları yazdı:

"Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından iyi haberler bekliyoruz."

Öte yandan, usta oyuncu Göktay, sene başında kalça kemiğini kırmış, mecburi olarak bir süre sahnelerden uzak kalacağı açıklanmıştı.

Usta tiyatrocu Zihni Göktay, üç yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmiş ve zor günler geçirmişti. Evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte usta tiyatrocunun İstanbul Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği ortaya çıkmıştı.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

17 Mayıs 1946 yılında hayata gözlerini açan Zihni Göktay Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Profesyonel kariyerine 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başlamış ve burada 1973 yılına kadar çalışmıştır. 1973 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev alan Göktay, 36 yılda 72 oyunda rol almıştır. Ayrıca, 1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev yapmıştır. Seslendirme alanında da aktif olan Göktay, birçok filmde seslendirme yapmış, özellikle kendi oynadığı sessiz çekilen filmlerde kendini seslendirmiştir. Tiyatro sahnesinde "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla tanınan sanatçı, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.