Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti: 'Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz'

Tiyatrocu Nedim Saban, usta oyuncu Zihni Göktay’ın yoğun bakımda olduğunu duyurmuş ve "Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından iyi haberler bekliyoruz" demişti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, usta oyuncu Zihni Göktay'ın hayatını kaybettiği duyurdu.

Polat şunları yazdı:

"Türk tiyatrosunun asırlık çınarı, geleneksel tiyatromuzun büyük temsilcisi Zihni Göktay hocamızı ne yazık ki kaybettik. Onu tanıyan herkesin Zihni hocamızın insan sıcaklığı ve sevgisi ile nasıl özel bir değer olduğuna şahit olmuştur.

Eminönü Halkevi’nden yetişerek tam 53 yıl boyunca İBB Şehir Tiyatroları’nın yaşayan bir anıtı haline gelen ustamız, sahnelerimizdeki tuluat geleneğinin ve kavuklu ruhunun en görkemli ismiydi.

O; sadece üstün yeteneğiyle değil, vatanın her köşesindeki insana sanatı taşıma arzusu, halkın içinden hiç kopmayan mütevazı duruşu ve sahneye olan sarsılmaz sadakatiyle hepimize ilham oldu. Sanata, insana ve tiyatroya duyduğu o eşsiz sevgiyle, ömrünün son anına kadar sahnede dolu dolu, yürekten bir hayat yaşadı.

Türk tiyatrosunun kurucu babası Muhsin Ertuğrul ile bizzat çalışmış, onun yakın arkadaşı ve ekolün dev ismi Vasfi Rıza Zobu’nun tezgahından geçmişti. O, tiyatroyu “insanı insanla, insanca anlatma sanatı” olarak gören o eski, disiplinli ve ahlaki ekolün son neferlerindendi.

Mekanın cennet olsun Zihni hocam. İBB Kültür ve İBB Şehir Tiyatroları Ailesi olarak; bu tarifsiz acıyı derinden hissediyor, kıymetli ailesinin ve tüm sevenlerinin hüznünü yürekten paylaşıyoruz. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz."

Türk tiyatrosunun asırlık çınarı, geleneksel tiyatromuzun büyük temsilcisi Zihni Göktay hocamızı ne yazık ki kaybettik. Onu tanıyan herkesin Zihni hocamızın insan sıcaklığı ve sevgisi ile nasıl özel bir değer olduğuna şahit olmuştur.

Eminönü Halkevi’nden yetişerek tam 53 yıl… pic.twitter.com/LtkMRm9x2r — Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) July 5, 2026

Usta tiyatrocu Zihni Göktay, üç yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybetmiş ve zor günler geçirmişti. Evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte usta tiyatrocunun İstanbul Maltepe'de bir huzurevine yerleştiği ortaya çıkmıştı.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

17 Mayıs 1946 yılında hayata gözlerini açan Zihni Göktay Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Profesyonel kariyerine 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başlamış ve burada 1973 yılına kadar çalışmıştır. 1973 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev alan Göktay, 36 yılda 72 oyunda rol almıştır. Ayrıca, 1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev yapmıştır. Seslendirme alanında da aktif olan Göktay, birçok filmde seslendirme yapmış, özellikle kendi oynadığı sessiz çekilen filmlerde kendini seslendirmiştir. Tiyatro sahnesinde "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla tanınan sanatçı, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir.