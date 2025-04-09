Usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber: 'Haberler pek iç açıcı değil'

Usta sanatçı Gönül Yazar'ın sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirten müzisyen Onur Akay, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!" dedi

Usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber: 'Haberler pek iç açıcı değil'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:28

Türk sanat müziğinin ve Türk sinemasının usta ismi Gönül Yazar'ın (88) sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçirdiği aktarıldı.

Müzisyen Onur Akay, sosyal medyası hesabından Yazar ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!" ifadesini kullandı.

Gönül Yazar, geçen yıllarda pıhtı atması nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü. Yazar daha sonra katıldığı bir programda ise, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etmişti. 


Etiketler: #Gönül Yazar #sağlık durumu #taş bebek #Türk sineması

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