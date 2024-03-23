Usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!

87 yaşındaki usta sanatçı Gönül Yazar'ın, bacağına pıhtı atması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:55
Usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!
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"Taş Bebek" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Onur Akay'ın haberine göre, bacağına pıhtı atan usta sanatçı hastaneye kaldırıldı.

Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu Yazar'ın son durumu hakkında "Bacağına pıhtı atması sonucu yedi gündür hastanede yatarak tedavi olan Gönül Yazar, şimdilerde biraz sıkıntılı günler geçiriyor" ifadelerine yer verildi.

EVİNDE KAZA GEÇİRMİŞTİ!

Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti. Yazar'ın geçirdiği ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti.

Yazar "Ben Yeşilçam filmindeki gibi 'görüyorum' diye bağırdım. İnanamadım. Pırıl pırıl görüyordum. Aynı 3 lensi diğer gözüme de uyguladılar. Eve yolladılar. 15 gün gözlerime 3 ayrı damla uyguladık. Şimdi ne mi oldu? Çamlıca Camii'nin müezzinini bile görüyorum. Yeniden doğdum, Sevgilerimle..." demişti.


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